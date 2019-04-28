Pamukkale’de çocuk şenlikleri devam ediyor
Denizli Pamukkale Belediyesi’nin 2017 yılından beri gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adlı çocuk şenlikleri devam ediyor.
Her hafta sonunda 2 farklı mahallede gerçekleşen şenliklerin adresi Karakurt ve Karşıyaka Mahalleleri oldu. Karakurt Mahallesinde Yukarı Mahalle Çocuk Parkı’nda kurulan şenlik alanı, Karşıyaka Mahallesi Vakıfbank İlkokulu bahçesinde kuruldu. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çocuk şenliklerinin amacının çocukların farklı zaman geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğiz. Bu çalışma bizim vatandaşların ayağına hizmet götürdüğümüzün göstergesidir. Çocuk şenliklerimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.
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