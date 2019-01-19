Pamukkale’de Selfie Günü

Antik kenti ve travertenleri gezmek için Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turistler, Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Arkeoloji Müzesi’ndeki tarihi eserler hakkında bilgi alıp, selfie çekerek sosyal medyada paylaştı. ‘Müzede Selfie Günü’nün Pamukkale’de de renkli bir şekilde geçtiğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Biz misafirlerimizle beraber selfie çektirdik. İnanıyoruz ki, çekilen selfieler tüm dünyada olduğu gibi Pamukkale’de de büyük bir etki bırakacak ve turist sayısını arttıracak” dedi. Etkinliğin halka ücretsiz olması gerektiğini belirten Şen, “Bu etkinlik keşke ziyaretçilerimize ücretsiz olsaydı, o zaman etki alanı daha da büyük olurdu. Ama bundan sonraki dönemde bu yapılabilir, ören yeri ve müzelerin daha etkin bir şekilde tanıtımı sağlanabilir. Çünkü sosyal medyanın oldukça güçlü bir etkisi var, bundan bölge olarak da büyük bir şekilde faydalanıyoruz” diye konuştu.