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‘Patiler üşümesin’ 

Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3’üncü sınıfta okuyan 22 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ‘Minik Patiler Üşümesin’ adlı bir proje hazırladı.

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Proje kapsamında öğrenciler, poşet, karton kutu ve plastik toplayarak katı atık materyallerden sokak kedileri için yuva yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile sınıf öğretmenleri ve velilerin katılımıyla düzenlenen proje tanıtımında öğrenciler, rengârenk yuvaları göstererek, “Minik patiler üşümesin” dedi. Çocuklar, öğretmenleri ve velileriyle birlikte kentteki bir hayvan rehabilitasyon merkezine de mama götürdü. Okulun Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya, “Çocuklarımıza merhameti, vicdanı aşılamak ve yerleştirmek önemli. Projeyle birlikte bu kavramları aşılamaya başladık” dedi. Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da, “Çocuklarımızın canlıları koruması ve sahip çıkması için hazırlanan bu proje çok anlamlı” diye konuştu. 

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