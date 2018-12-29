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Pembe zarafet İzmir’in kıyılarını mesken edindi

Nadir kuş türlerinden olan flamingolar, İzmir’in Balçova ilçesindeki İnciraltı Sahili’nde bulunan Çakalburnu Lagünü’nü kendilerine mesken edindi.

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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Gediz Deltası’na göre daha az rüzgâr alan ve daha güvenli olan İnciraltı Sahili, flamingoların evi haline geldi. İzmirliler de bölgeyi benimseyen flamingoları yaşam alanlarında rahatsız etmedi. Boyları 1-2 metreyi bulan bu kuş türü, pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu suda yaşıyor. Flamingoların pembe zarafeti, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. 

 

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