Plajlar amatör balıkçılara kaldı

Sezonun bitmesi ve havaların soğumasının ardından yazın ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ görüntülerin yaşandığı plajlar, amatör balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Her gün çok sayıda amatör balıkçı, sahil boyunca denize olta atıp balık tutarak vaktini değerlendiriyor.
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