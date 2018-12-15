Plajlar amatör balıkçılara kaldı Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan ve yaz boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris’in mavi bayraklı halk plajı, havalar soğuyunca amatör balıkçılara kaldı.