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Plajlar amatör balıkçılara kaldı

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan ve yaz boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris’in mavi bayraklı halk plajı, havalar soğuyunca amatör balıkçılara kaldı.

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Sezonun bitmesi ve havaların soğumasının ardından yazın ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ görüntülerin yaşandığı plajlar, amatör balıkçıların uğrak yeri haline geldi.  Her gün çok sayıda amatör balıkçı, sahil boyunca denize olta atıp balık tutarak vaktini değerlendiriyor. 

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