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Retina yırtığında erken tedavi önemli

Ağ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Erkin Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getirdi.

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Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu ifade eden Kır, bu belirtileri yaşayanların mümkün olan en erken zamanda bir göz muayenesi olması gerektiğini söyledi. Retina yırtığının tedavi edilmezse retina dekolmanına yol açabileceği bilgisini veren Prof. Dr. Erkin Kır, hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte Argon lazer ile başarılı sonuçlar alındığını hatırlattı. Erkin Kır, “Retina yırtığında 5-6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor. Retina dekolmanında başlangıçta hastanın görmesi iyi olabilir ancak genellikle günler içerisinde görme kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle vakit kaybetmeden cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Gecikmeden uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir” diye konuştu. 

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