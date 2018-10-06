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Roma ve Helenistik mezarları korunacak  

Kazılar arkeoloji öğrencileri için laboratuvar çalışması oldu.

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Muğla'nın Milas İlçesi’ndeki Euromos Antik Kenti’nde elektrik kazısı için yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan Roma ve Helenistik dönemlerine ait mezarlardaki buluntular koruma altına alındı. Selimiye Mahallesi’ndeki Euromos Antik Kenti’nde yurt içi ve yurt dışından 25 akademisyen ve öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl’ın başkanlığında kazı çalışması yapıyor. Çalışmalarda agora, tapınak, surlar, tiyatro ve mezar alanlarında kazılar yapıldı. Doç. Dr. Kızıl, Euromos’un kendi döneminde Mylasa’dan sonra gelen en önemli kent olduğunu söyledi. Kazıların, arkeoloji öğrencileri için laboratuvar özelliği taşıdığını vurgulayan Kızıl, bu yıl da antik kentte önemli verilere ulaştıklarını dile getirdi.       

5’İNCİ YÜZYILA AİT  

Gün yüzüne çıkarılan mezarların Güney Nekropol’ün dokusu içerisinde yer aldığını vurgulayan Kızıl, “Bu mezarlar dönem olarak Helenistik, Roma ve Geç Roma’ya ait.  Kazı çalışmalarında 18 mezar ortaya çıkarıldı. Daha önce Euromos kazılarında karşılaşmadığımız bir dönem buluntusunun bu mezarlardan ele geçmesi aslında Euromos’un kronolojisi için de son derece büyük bir önem arz ediyor” dedi.  

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