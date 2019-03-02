Rota Koleji FLL İzmir şampiyonu

Yüzlerce öğrenci 9-10 Mart tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuva’da okullarını temsil etmek için kıyasıyla mücadele verdi. Rota Koleji öğrencileri, ‘Uzay Sorunlarına Çözüm’ teması ile bir geliştirdikleri proje ve robot tasarımları ile turnuvanın yıldızı oldu. öğrenciler aldıkları ödüllerle aynı zamanda okullarını turnuvanın en başarılı ve en çok ödül alan okul kategorisine taşıdı.Özel Rota Koleji Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar, ’Rotatech, Rotaborn ve Rotastars takım öğrencilerini ile koçlarını tebrik ederek, ulusal turnuvada başarılar diledi.