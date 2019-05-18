Saklı Cennet’te rekor artış

Başta gri balıkçıl ve karabatak olmak üzere 45’e yakın türün yaşadığı havzada alınan koruma önlemleriyle, kuş sayısı da hızla artıyor. İlkbaharda üreme için sarp arazinin gölete bakan dik yamaçlarındaki ağaçlara yuva yapan kuşlar buranın gerçek sahipleri haline geldi. Bölgede önceki senelerde yapılan sayımlarda 600 karabatak, 150 gri balıkçıl bulunduğu tespit edildi. Bu yıl rekor artışla karabatak sayısının 800, gri balıkçıl sayısının ise 200’e ulaşması bekleniyor. BölgeninFotoğraf tutkunları için de çok önemli bir zenginlik olarak görülüyor.