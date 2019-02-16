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'Şehrin kaynağını bilen nesiller yetiştireceğiz'

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel yılmaz, kentin sanayi, ticaret ve istihdam noktalarında önemli bir potansiyeli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Çocuklarımız şehrimizin kaynaklarını, iş potansiyellerini görerek büyüsünler, hayalleri büyük olsun. Buralardaki potansiyellere göre eğitim alsınlar” dedi.

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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, hayalindeki kenti oluşturmak için şehri karış karış gezip fikirlerini paylaşıyor. Gönen Ticaret Odası’nı ziyaret eden Yılmaz, Balıkesir’i ekonomik anlamda kalkındırmak için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek, plan ve projelerin ilçeyi çok daha iyi noktalara getireceklerini söyledi. Yılmaz, gelecek neslin ticari hayatı ve şehrin potansiyelini daha iyi tanıması için ‘Balıkesirli Balıkesir’i tanıyor’ turları yapalım teklifinde de bulundu. “Bu turları gerçek manada öğrenciler ile başlatalım” diyen Yılmaz, “Çünkü yetişkinler geç de olsa gidip öğreniyorlar. Küçük çocuklarımızı örneğin bir Dursunbey’e, Bandırma’ya Sındırgı’ya götürelim, oradakileri de diğer ilçelerimize götürelim. Çocuklarımız böylece ilçemizin kaynaklarını iş potansiyellerini görerek büyüsünler hayalleri büyük olsun, ‘ben bunu yapmak istiyorum’ diye büyüsünler. Buralardaki potansiyellere göre eğitim alsınlar” ifadelerini kullandı. 

GÖNEN PARLAYAN YILDIZ  

Gönen’in de hayatına yük olamaya değil hayatını kolaylaştırmaya geldiklerini bir kez daha vurgulayan Yücel Yılmaz, “Şehir ticaretle kalkınır. Burada STK’lara, odalara ve derneklere çok önemli görevler düşüyor. İnşallah Balıkesir’in parlayan yıldızlarından bir tanesi de Gönen olacağına inanıyoruz. Çünkü Gönen’in potansiyeli yüksek” diye konuştu.   

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