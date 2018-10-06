Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Simülasyonda kazayı yaşadılar

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemerinin takılı olmasının önemini, halka simülasyon aracında uygulamalı olarak anlattı. Kemer takmayanlar araç içinde savruldu.    

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, halkı bilinçlendirmek için ilçeye kaza anında bir otomobilin takla da atma anının yaşatıldığı simülasyon aracı getirtti. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu Kordon Caddesi’ne konulan simülasyon aracına başta öğrenciler olmak üzere Marmarisliler ve ilçedeki yabancı turistler ilgi gösterdi. Simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin takılı olduğu ve olmadığı zamanki kaza anını yaşadı. Kemer takmayanlar takla anını yaşatan aracın içinde savruldu. Etkinliklerin amacının halka trafik güvenliğini anlatmak olduğunu belirten Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, “Bu araca binenler bizzat yaşayarak, emniyet kemerinin önemini anlıyor. Bu tür simülasyon araçlarını şehrimize getirterek vatandaşımıza trafik kurallarının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Halkımızın trafikte daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA