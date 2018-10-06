Simülasyonda kazayı yaşadılar
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemerinin takılı olmasının önemini, halka simülasyon aracında uygulamalı olarak anlattı. Kemer takmayanlar araç içinde savruldu.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü, halkı bilinçlendirmek için ilçeye kaza anında bir otomobilin takla da atma anının yaşatıldığı simülasyon aracı getirtti. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu Kordon Caddesi’ne konulan simülasyon aracına başta öğrenciler olmak üzere Marmarisliler ve ilçedeki yabancı turistler ilgi gösterdi. Simülasyon aracına binenler emniyet kemerinin takılı olduğu ve olmadığı zamanki kaza anını yaşadı. Kemer takmayanlar takla anını yaşatan aracın içinde savruldu. Etkinliklerin amacının halka trafik güvenliğini anlatmak olduğunu belirten Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, “Bu araca binenler bizzat yaşayarak, emniyet kemerinin önemini anlıyor. Bu tür simülasyon araçlarını şehrimize getirterek vatandaşımıza trafik kurallarının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Halkımızın trafikte daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.
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