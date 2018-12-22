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Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi hazırlandı.

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Proje kapsamında 29 bin 326 öğrenci, Balıkesir Merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde bulunan sinemalarda film seyretti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da çocuklara eşlik etti. Yazıcı, “Bu projeden önce kırsal mahallelerimizde sinemaya gitmeyen çocuklarımız için çeşitli programlar düzenledik. İmzalanan protokol çerçevesindeki projeyle, okullarımızdan yapılan müracaatlar sonucunda çocuklarımızı sinemayla buluşturduk. Amacımız; sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam ettirmelerini sağlamaktır” diye konuştu. İl genelinde bulunan ortaöğretim öğrencileri Doru, Son Mektup, Ertuğrul 1890, Ayla ve Bizim Köyün Şarkısı filmlerini seyretti.   

 

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