Soma Devlet Hastanesi’ne yeni yoğun bakım servisi  

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, “2018 yılı hedeflerimizin arasında bulunan 8 Yataklı 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Eylül’de hasta kabulüne başlandı. Hastanemizde ayrıca 9 Yataklı 2. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 4 Yataklı 1. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 17 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi mevcut. 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin de eklenmesi ile başka ilçe ve illere yoğun bakım yatağı doluluğu nedeniyle sevklerin azalacağını öngörüyorum. Soma ilçemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.