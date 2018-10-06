Soma Devlet Hastanesi’ne yeni yoğun bakım servisi
Manisa’nın Soma İlçesi’nde bulunan 300 yataklı Devlet Hastanesi’nde 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, “2018 yılı hedeflerimizin arasında bulunan 8 Yataklı 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Eylül’de hasta kabulüne başlandı. Hastanemizde ayrıca 9 Yataklı 2. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 4 Yataklı 1. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 17 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi mevcut. 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin de eklenmesi ile başka ilçe ve illere yoğun bakım yatağı doluluğu nedeniyle sevklerin azalacağını öngörüyorum. Soma ilçemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.