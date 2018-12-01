Su ve meyve suyunda hedef 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı 10 aylık döneminde Türkiye’nin meyve suyu ihracatının yüzde 32 artışla 168 milyon dolardan 222 buçuk milyon dolara çıktığını açıkladı.

Su ihracatında da 54 milyon dolarlık seviyenin yakalandığını belirten Uçak, iki ürün grubunda 152 ülkeye toplam 276 buçuk milyon dolar ihracat yapıldığını, yılsonunda bunun 300 milyon doları geçmesini beklediklerini dile getirdi.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Uçak, “Türk meyve suyu ihracatçıları, bir başarı hikayesine imza attı. Elma suyundan kiraz suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarında pazara sunduk. İhracatta ABD 50 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Hollanda, İtalya, Almanya ve İngiltere en önemli pazarlar oldu. 2019 yılında meyve suyu ihracatımızdaki artış trendinin devamını bekliyoruz. Su ihracatında da ilk sırayı 12 milyon dolarla İngiltere alırken, Almanya 10 milyon dolarlık Türk suyu tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan da en faza su gönderilen ülkeler arasında yer aldı” dedi.