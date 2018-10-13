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Süt dişleri de bakım ister 

Bebeklerin ilk dişlerinin ardından diğerlerinin de çıkmasının anne babaların sevinç kaynağı olduğunu hatırlan Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Bengi Aydınel, süt dişlerinin korunmasının önemine dikkati çekti.

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Birçok ebeveynin süt dişlerinde oluşabilecek çürük, kırılma gibi sorunlar karşısında duyarsız olduğunu belirten Aydınel, ‘’Çünkü bu dişler nasılsa düşecek diye düşünüyorlar. Oysa süt dişlerinin çeşitli ve önem arz eden görevleri nedeniyle ağızda varlığının korunmasının gerekliliği net ve şarttır. Çiğneme ve beslenmeyi sağlaması, süt dişlerinin görevlerinin başında gelmektedir. Çürük nedenli diş ağrısı sonucu yeterli beslenmenin olamaması halinde çocukta gelişim geriliğine dek uzayan problemler ortaya çıkabilmektedir’’ dedi. 

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