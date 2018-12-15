Tariş zeytinyağı alımına başladı
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım kampanyasının hızlı başladığını belirterek, “Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Sezon sonuna kadar üretici ortaklarımızdan gelen tüm ürünü kabul edeceğiz’’ dedi.
Sürek, zeytinde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 35 düşüş yaşandığını, yağ üretimini doğrudan etkileyen bu duruma mevsim koşulları ve Akdeniz sineğinin sebep olduğunu söyledi. Tariş’in bir şirket olmanın yanında üretici kooperatifi olduğu belirten Hilmi Sürek, “İlk hedefimiz her zaman üreticiyi korumak” diye konuştu.
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