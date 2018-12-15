Tariş zeytinyağı alımına başladı

Sürek, zeytinde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 35 düşüş yaşandığını, yağ üretimini doğrudan etkileyen bu duruma mevsim koşulları ve Akdeniz sineğinin sebep olduğunu söyledi. Tariş’in bir şirket olmanın yanında üretici kooperatifi olduğu belirten Hilmi Sürek, “İlk hedefimiz her zaman üreticiyi korumak” diye konuştu.