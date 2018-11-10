Tedavi gören çocuklara İngilizce öğretecekler

Ege Üniversitesi Rektörlüğü (E.Ü) ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, kemoterapi tedavisi gören çocuklara İngilizce eğitimi verilmeye başlandı. Ege Üniversitesi öğrencileriyle, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yabancı dil pratiği için bir araya getiren proje, her geçen gün yayılıyor. Projenin şimdiki durağı ise Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklar oldu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarının içerisinde aktif olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Rektör Budak, “Çocuklarımıza İngilizce’nin pratik yapılarak daha iyi öğrenilebilir bir dil olduğunu görmelerini ve bu sayede yabancı dil bilgilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemizi Bornova’ya yaymış bulunuyoruz. Proje kapsamında şimdi de Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz kardeşlerine destek olarak İngilizce öğretecek. Projeye gönüllü olarak katılan ve örnek bir davranışta bulunan öğrencilerimize ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SOSYAL GELİŞİME KATKI

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise eğitiminin çocukların hem duygusal hem de sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlayacağını söyledi. Kadıoğlu, Yaş gruplarına bağlı olarak oyunlarla video ve bilgisayar ortamında okuma ve dinleme etkinlikleri ile başlatıyoruz. Böylece kemoterapi ve ilaçlar dışında hayatın akışını değiştirip hem çocuklarımızın hem de ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırarak hayatlarını normalleştirmelerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.