Tire-Belevi Yolu’nun inşası yeniden başladı

İzmir Tire-Belevi Yolu’nda yeni gelişme yaşandı. Geçen yıl yapımına başlanan yolda, mahkemeye yapılan itiraz üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı ve ardından yürütücü firmanın değişmesinden sonra durma noktasına gelen inşaat çalışmaları, yeniden hız kazandı. Yolun temelini dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan ile birlikte atan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın girişimleriyle inşaata yapımına devam edilmesi yönünde kararı verildi. Temelini attıkları yolun inşaat çalışmalarının hızla devam edeceğini vurgulayan Dağ, “Yapımına yeniden başlanan Tire-Belevi Yolu bölge insanımız için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk. Bu yolun yapılmasını gerektiren etkenleri düşündüğümüzde birçok sebep sayabiliriz ama bunlar arasında en önemlisi tabii ki vatandaşımızın ulaşım kanallarını sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek” ifadelerini kullandı.

İNŞAATA DEVAM SÖZÜ

Yolun geçmişten bugüne kazalara neden olduğunu ve yapımının bir an önce tamamlanmasının önem taşıdığını belirten Dağ, “Yolun temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü’nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı. Ama o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti. Yüklenici firma ihale dönemiyle çalışma dönemi arasında gerçekleşen kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yol çalışmalarının durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık” dedi.