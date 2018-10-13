Toplu taşımada ücretsiz internet

Ücretsiz internet erişimi kent genelinde 200 toplu taşıma aracında kullanılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu internetin günümüzde bir ayrıcalık değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, “Hedefimiz halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak. Banka, eğitim, fatura ödemesinde kolaylık sağlayacak internet hizmetini yerine getirmek için kent içi ve ilçe merkezlerinde sosyal alanlarda (park, meydan, sahil, hastane, toplu taşıma merkezleri) ve toplu taşıma araçlarına ücretsiz güvenli internet uygulaması başlattık” dedi.

HER ZAMAN ÖNCÜ OLDUK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yeniliklere, güzelliklere, kolaylıklara öncü olduklarını belirten Kafaoğlu, k. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, onları mutlu ve huzurlu edecek her projenin altına imzamızı atarız diye yola çıkmıştık. Bu noktada da adımları atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.