Torbalı AK Belediyecilik ile 5 yılda iki kat büyüdü
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları yatırımlarla ilçeyi şaha kaldıklarını söyledi.
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Star’a özel açıklamalarda bulundu. AK Belediyecilik ile ilçenin 5 yılda iki kat büyüdüğünün altını çizen Görmez, “Bu büyüme, kalkınma, kentleşme önümüzdeki 5 yıldan sonra daha anlaşılır, daha görülür hale gelecek ve sosyal, ekonomik hayata yansıması fazlasıyla hissedilecek” dedi. Başkan Görmez, “300 dolayında projeyi hayata geçirdik. Torbalı’nın potansiyelini hareke geçirdik” diye konuştu. Görmez, “Benim kırmızı çizgilerim, kul hakkı, adalet, toprağı, havayı, suyu korumaktır. Bundan hiç ödün vermedim“ ifadelerini kullandı.
Bütün konuşmalarınızda ‘Torbalı 5 yılda iki kat büyüdü’ derken bunu hangi verilere dayatıyorsunuz?
Torbalı son 4 buçuk yılda kamu ve belediye yatırımlarında, büyümede kentleşmede sosyal projelerde, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı yatırımlarında ilçeye kazandırılan arsalarda, yeni yaşam alanlarında, nüfus artışında, konut sayısında yaşamın her alanında kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde iki kat büyüdü. Bu büyüme ön gördüğümüz, stratejik planımız doğrultusunda devam ediyor.
Büyümenin rakamsal olarak göstergeleri nelerdir?
5 yıl önce ilçe nüfusumuz 135 bin dolayındaydı. Bugün 175-180 bin civarında. Yılsonu 200 bine ulaşması bekleniliyor. Bu rakamlar Torbalı’nın çok kısa sürede bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor. İlçeyi şöyle bir dolaşın, bir kent yeniden ayağa kalkıyor. İlçemizdeki 700 dolayındaki fabrikada çalışan ve taşımalı sistemle İzmir’den gelen 55 bin dolayındaki işçi bulunuyor. Bu oran da hızla artıyor.
İnşaat odaklı bir büyüme baskısı var diyebilir miyiz?
Bir yerde yaşamayı, yatırım yapmayı tercih etmenin başında doğal olarak yapılaşma gelir. Huzurlu, sağlıklı, aş ve iş bulacağınız, iş kuracağınız, yaşam kalitenizi arttıracağınız ya da çocuklarınıza gelecek hazırlayacağız bir yeri tercih ederken önce ev ararsınız, ya da ev yaparsınız. Torbalı’da yaşanan budur. 2004-2013 yılları arasında ilçemizde toplam 3 bin 963 inşaat ruhsatı verilmişti. Bu yıllar Türkiye ekonominsin en canlı dönemi olduğunu belirterek söylüyorum.
Bu rakam 2014 yılında bin 96, 2015 yılında bin 38, 2016 yılında bin 262, 2017’de bin 510, 2019 yılının sadece ilk 6 ayında 687. Özetle 4 buçuk 5 bin 593 ruhsat verildi. Her ruhsat bir daire olarak algılanmamalı, 300-500 dairenin olduğu sitelere, fabrikalara tek ruhsat kesiliyor. Nüfusumuz artarken, her yıl 10 ile 12 bin arasında yeni hemşehrimiz bu büyük aileye katılıyor. Bu gelişme Ege’de başka bir ilçede yok. İnşaat ruhsatları, ( yapılaşmanın) barınmanın, barınma ise büyümenin, yeni yaşam alanlarının, kentleşmenin verileridir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016-2017- 2018 yılının bütün verilerinde Torbalı konut satışlarında İzmir’de ilk 3 ilçe arasında yer alıyor. Nüfusu bizden iki kat büyük olan ilçeleri dahi bu konuda geride bıraktık.
Özetle Torbalı yaşanacak ilçe oldu ve en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.
Büyümeyi neler tetikledi?
İZBAN birinci etken. İkinci etken ise Sayın Binali Yıldırım’ın İzmir Milletvekili olması ve Torbalı’yı çok yakından tanıması. Her sorunumuzu çözmesi, projelerimize onay vermesi, merkezi hükümetle yerel yönetimin işbirliği büyük bir sinerji oluşturdu. Ankara elimizi güçlendirdi.Üçüncü etken ise ‘AK Belediyecilik”
Yapılan kamu yarımlarından söz eder misiniz?
Torbalı kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor, 250 yataklı Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açıldı. İlçemizde 25’ye yakın yeni okul yapımına başlandı. İzmir- Selçuk duble yolu başlandı. Yeni SGK Hizmet Binası bitirildi ve hizmete girdi. 100 yataklı huzurevini de hizmete açtık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü ilçemize getirdik. TOKİ’nin Ayrancılar’daki 315 konut, 8 dükkan inşaatı bitti. Kuraları çekildi. Diş Hastanesi inşaatına başlandı. Ayrancılar Egekent Yaya Üst Geçidi, Yeşilköy Yaya Üst Geçidi. Atatürk Mahallesi Yaya Üst Geçidi halkımızın kullanımına sunuldu.Benzer onlarca projeyi özetleyebiliriz.
Belediyenin kaynaklarıyla neler yapıldı ya da yapılıyor?
Her mahalleye bir meydan dedik. Atatürk Mahallesi Meydanı, Yazıbaşı Vedat Filiz Meydanı, Tepeköy Mahalle Meydanı, Torbalı Mahalle Meydan Projesi, Ayrancılar Mahallesi Meydan Projesi, Pancar Mahalle Meydanı, Karakuyu Mahalle Meydan’ını, bu 4 buçuk yıla sığdırdık. Bu meydanlara birde alt geçitler ekliyoruz. Şehit Jandarma Uzman Çavuş, Tolga Sağlam Yaya Alt Geçidi’ni bitirip hizmete açtık. Allah nasip ederse 5 yaya alt geçidi daha yapıyoruz. İnşaatlarına başlandı. Sosyal Marketin inşaatı tamamlandı. Yakında hizmete açacağız. Köylü Pazarı’nı tamamladık, üreticiden tüketiciye ulaşacak. Çok sayıda çocuk oyun alanı ve fitness sahasını hizmete açtık bunlara yenileri ekleyeceğiz. Yürüyüş, bisiklet yolları, sosyal yaşam alanlarında İzmir’in rekorunu kırdık. Abdülhamit Bulvarı Yürüyüş Yolu, Haluk Alpsü Bulvarı Yürüyüş Yolu, Tepeköy Mahallesi Yürüyüş Yolu, Fitness ve Çocuk Parkı Alpkent-Torbalı Mahallesi Demiryolu Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nu da tamamladık. Bunlar 5 kilometre dolayında. Çapak Beşevler Parkı, 15 basketbol ve 6 halı saha projesi tamamlandı. Bunlara ek olarak yüzün üzerinde çocuk oyun parkı ve 38 fitness sahası yapıyoruz. Asfaltlamada ve kilit taşı döşemede adeta rekor kırdık.20 mahallede toplam 114 bin ton ve 87 kilometrelik sıcak asfalt döktük. 32 mahallemizde toplamda 88 kilometre sathi kaplama yaptık. Belediyemizin araç filosunu onlarca yeni iş makinasıyla takviye ettik.
Sosyal belediyecilik anlamında neler yapıyorsunuz?
100 yataklı Huzur Evi’ni hizmete açtık. Evde Bakım Hizmet Birimi’ni kurduk.
İlçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı yaşayan 65 yaş üstü bireyler ve yaş sınırı olmaksızın tüm yatağa bağlı engelliler için evde bakım hizmeti başlattık. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebiliyorlar. Ekip, ilk önce adrese gidip tespitte bulunuyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin şartları bakım hizmeti vermeye elverişliyse uygulamaya geçiliyor. Ciddi müdahale gerektiren hastalar Evde Bakım Birimi nakil aracıyla hastanelere sevk ediliyor. Eşim Arzu Hanım başta olmak üzere bir grup hanımefendi bu birimde gönüllü olarak çalışıyor. Sosyal Marketi kurduk ve hizmete açtık. Yakıt, gıda, kırtasiye anlamında önemli katkılarımız oluyor. Bu ilçede her yoksuldan, her çaresizden, evine ekmek götüremeyen vatandaşımızdan kendimi sorumlu kabul ediyorum. Kuşçuburun ve Torbalı TOSEM’i açtık. İlçe dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerimiz için TOREV kuruldu. Vakıf 500’e yakın öğrencimize karşılıksız burs veriyor.
"Tarihimizi yaşatmak ve korumak için de çalışmalarımız sürüyor. Metropolis Antik Kenti’ne özel önem veriyoruz. Onun haricinde Merkez Orhaniye Cami restorasyonu yapıldı. Yeniköy Abdülhamit Cami ve Mektep restorasyonu tamamlandı. Bülbüldere Mektebi restorasyonu ihalesi yapıldı."
EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM
Okullarımız İçin tam 60 bin metrekare arsa ürettik. Bütün okulları tamir ediyoruz. Bütün camilerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Spor okullarımızda yazın 4 bin, kışın bine yakın öğrencimiz eğitim alıyor. 25 ‘e yakın yeni okul yapımına başlandı. Muhtarlara yeni ve kullanışlı binalar inşa ettik. Bu doğrultuda; Karşıyaka, Torbalı Atatürk, Ertuğrul, Düverlik,Özbey, Alpkent mahalle muhtarlık binaları yapıldı. Belediye birimleri teknolojik alanda sürekli yenileniyor İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde E-İMAR sistemine geçildi. Takbis sistemine geçilerek tapu kadastro bilgilerine hızlı erişim sağlandı. Merkez 11 mahallenin halihazır haritası ile zemin etütleri yapıldı. Merkez 11 mahallenin 1/5000 planları bitmek üzere. Pamukyazı Mahallesi ve Özbey Mahallesi, Pancar ve Yazıbaşı 2. Etap imar planları çıkarıldı.. Mermer Sanayi imar planı ise hazırlanıyor.
VAR OLAN POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRDİK
Merkezi hükümetle koordinasyon içinde çalışıyoruz, ilçenin var olan potansiyelini de harekete geçirince iki kat büyüme kaçınılmaz oldu. İstikrar, güven, iş, huzur ve yüksek yaşam kalitesi ortamı oluşunca ilçemiz tercih edildi. 4 yılda 40-45 bin dolayında göç almamız tesadüf değildir. Bölgenin çekim merkezi olduk. Tarımın ve sanayinin üretime güç kattığı bir yerleşim yeriyiz. 700 civarında fabrikada binlerce kişi istihdam ediliyor. Türkiye’nin vergi rekortmeni ilçesi olarak tanımlanmamız boşuna değil. Torbalı son 4 yılda kamu ve belediye yatırımlarında, büyümede, kentleşmede, sosyal projelerde, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı yatırımlarında ilçeye kazandırılan arsalarda, yeni yaşam alanlarında, kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde iki kat büyüdü. Çok ciddi kamu yatırımlarını ilçemize çekerek bunu yapıyoruz. Hükümetimiz ve belediyemiz ilçenin önünü açmak, Torbalı’nın gücüne güç katmak için omuz omuza çalışıyor.
Torbalı’ya dair kırmızı çizginiz nedir?
Benim kırmızı çizgilerim kul hakkı, adalet, toprağı, havayı, suyu korumaktır. Bundan hiç ödün vermedim. Milletimizin bize güvenerek, inanarak emanet ettiği bu makamın her dakikasını, her kuruşunu kutsal biliyoruz. Onu amacına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz. Fikri, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşımıza hizmeti eşit şekilde götürüyoruz. Asla ve asla sosyal, ya da bölgesel ayrımcılığa müsaade etmiyoruz.
MİLLET BAHÇESİ
Sosyal belediyecilikte öncü ilçe oldu
TOSEM denilen çok amaçlı projeden söz eder misiniz?
Torbalı Belediyesi Sosyal Eğitim Merkezi olarak adlandırdığımız TOSEM’leri kurumsallaştırmak adına ilk etapta modern binalar yaptık. Atatürk Mahallesi ve Yazıbaşı Mahallesi binalarını tamamladık. Benzer işlevleri yerine getirecek. Türkmenköy Mahalle Konağı ile Yoğurtçular Mahalle Konağı’nı hizmete açtık. Eğerci Mahallesi Sosyal Eğitim Merkezi gibi. Helvacı Mahallesi Sosyal Hizmet Binası’nı tamamladık. Ayrancılar Gençlik Merkezi inşaatı bitti. Yine sosyal projelerimizin devamı olan kapalı ve açık düğün salonları yaptık ve yapıyoruz. Atatürk Mahallesi Düğün Sarayı, Yazıbaşı ve Ayrancılar düğün saraylarının inşaatları tamamlandı. 9 yazlık düğün salonunu geçtiğimiz sezon kullanıma açtık.
Türkiye çapında büyük projeleriniz neler?
Fetrek Sultanlar Vadisi 1.etap bitti; ikinci etaba geçildi. Fetrek üzerinde başlanılan yapay ada tamamlandı. Burası şimdi sessiz gibi, ama çok uzun soluklu bir proje o bölgeye yeşil ve çok güzel olacak İnşallah. Belediye Hizmet Binası’nın inşaatına başlandık. İnşaat tamamlandığında Torbalı Belediyesi, ilçeye yakışır modern ve donanımlı bir binada hizmet verecek. Torbalı’nın yeni sembolü olacak. Millet Bahçesi (Müselles Alan Rekreasyon Projesi) Torbalı’ya özel bir değer katacak. İzmir bu projeyi konuşacak. İnşaatı çok hızlı ilerliyor. Ahmetli Mesire Alanı, 5 adet İZBAN altgeçidi…5 adet yeni İZBAN alt geçidiyle mahallelerimiz arasındaki yaya ulaşımı noktasında yaşanan sıkıntılar son bulacak.
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