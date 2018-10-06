Torbalı AK Belediyecilik ile 5 yılda iki kat büyüdü

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Star’a özel açıklamalarda bulundu. AK Belediyecilik ile ilçenin 5 yılda iki kat büyüdüğünün altını çizen Görmez, “Bu büyüme, kalkınma, kentleşme önümüzdeki 5 yıldan sonra daha anlaşılır, daha görülür hale gelecek ve sosyal, ekonomik hayata yansıması fazlasıyla hissedilecek” dedi. Başkan Görmez, “300 dolayında projeyi hayata geçirdik. Torbalı’nın potansiyelini hareke geçirdik” diye konuştu. Görmez, “Benim kırmızı çizgilerim, kul hakkı, adalet, toprağı, havayı, suyu korumaktır. Bundan hiç ödün vermedim“ ifadelerini kullandı.

Bütün konuşmalarınızda ‘Torbalı 5 yılda iki kat büyüdü’ derken bunu hangi verilere dayatıyorsunuz?

Torbalı son 4 buçuk yılda kamu ve belediye yatırımlarında, büyümede kentleşmede sosyal projelerde, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı yatırımlarında ilçeye kazandırılan arsalarda, yeni yaşam alanlarında, nüfus artışında, konut sayısında yaşamın her alanında kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde iki kat büyüdü. Bu büyüme ön gördüğümüz, stratejik planımız doğrultusunda devam ediyor.

Büyümenin rakamsal olarak göstergeleri nelerdir?

5 yıl önce ilçe nüfusumuz 135 bin dolayındaydı. Bugün 175-180 bin civarında. Yılsonu 200 bine ulaşması bekleniliyor. Bu rakamlar Torbalı’nın çok kısa sürede bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor. İlçeyi şöyle bir dolaşın, bir kent yeniden ayağa kalkıyor. İlçemizdeki 700 dolayındaki fabrikada çalışan ve taşımalı sistemle İzmir’den gelen 55 bin dolayındaki işçi bulunuyor. Bu oran da hızla artıyor.

İnşaat odaklı bir büyüme baskısı var diyebilir miyiz?

Bir yerde yaşamayı, yatırım yapmayı tercih etmenin başında doğal olarak yapılaşma gelir. Huzurlu, sağlıklı, aş ve iş bulacağınız, iş kuracağınız, yaşam kalitenizi arttıracağınız ya da çocuklarınıza gelecek hazırlayacağız bir yeri tercih ederken önce ev ararsınız, ya da ev yaparsınız. Torbalı’da yaşanan budur. 2004-2013 yılları arasında ilçemizde toplam 3 bin 963 inşaat ruhsatı verilmişti. Bu yıllar Türkiye ekonominsin en canlı dönemi olduğunu belirterek söylüyorum.

Bu rakam 2014 yılında bin 96, 2015 yılında bin 38, 2016 yılında bin 262, 2017’de bin 510, 2019 yılının sadece ilk 6 ayında 687. Özetle 4 buçuk 5 bin 593 ruhsat verildi. Her ruhsat bir daire olarak algılanmamalı, 300-500 dairenin olduğu sitelere, fabrikalara tek ruhsat kesiliyor. Nüfusumuz artarken, her yıl 10 ile 12 bin arasında yeni hemşehrimiz bu büyük aileye katılıyor. Bu gelişme Ege’de başka bir ilçede yok. İnşaat ruhsatları, ( yapılaşmanın) barınmanın, barınma ise büyümenin, yeni yaşam alanlarının, kentleşmenin verileridir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016-2017- 2018 yılının bütün verilerinde Torbalı konut satışlarında İzmir’de ilk 3 ilçe arasında yer alıyor. Nüfusu bizden iki kat büyük olan ilçeleri dahi bu konuda geride bıraktık.

Özetle Torbalı yaşanacak ilçe oldu ve en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.

Büyümeyi neler tetikledi?

İZBAN birinci etken. İkinci etken ise Sayın Binali Yıldırım’ın İzmir Milletvekili olması ve Torbalı’yı çok yakından tanıması. Her sorunumuzu çözmesi, projelerimize onay vermesi, merkezi hükümetle yerel yönetimin işbirliği büyük bir sinerji oluşturdu. Ankara elimizi güçlendirdi.Üçüncü etken ise ‘AK Belediyecilik”

Yapılan kamu yarımlarından söz eder misiniz?

Torbalı kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor, 250 yataklı Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açıldı. İlçemizde 25’ye yakın yeni okul yapımına başlandı. İzmir- Selçuk duble yolu başlandı. Yeni SGK Hizmet Binası bitirildi ve hizmete girdi. 100 yataklı huzurevini de hizmete açtık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü ilçemize getirdik. TOKİ’nin Ayrancılar’daki 315 konut, 8 dükkan inşaatı bitti. Kuraları çekildi. Diş Hastanesi inşaatına başlandı. Ayrancılar Egekent Yaya Üst Geçidi, Yeşilköy Yaya Üst Geçidi. Atatürk Mahallesi Yaya Üst Geçidi halkımızın kullanımına sunuldu.Benzer onlarca projeyi özetleyebiliriz.

Belediyenin kaynaklarıyla neler yapıldı ya da yapılıyor?

Her mahalleye bir meydan dedik. Atatürk Mahallesi Meydanı, Yazıbaşı Vedat Filiz Meydanı, Tepeköy Mahalle Meydanı, Torbalı Mahalle Meydan Projesi, Ayrancılar Mahallesi Meydan Projesi, Pancar Mahalle Meydanı, Karakuyu Mahalle Meydan’ını, bu 4 buçuk yıla sığdırdık. Bu meydanlara birde alt geçitler ekliyoruz. Şehit Jandarma Uzman Çavuş, Tolga Sağlam Yaya Alt Geçidi’ni bitirip hizmete açtık. Allah nasip ederse 5 yaya alt geçidi daha yapıyoruz. İnşaatlarına başlandı. Sosyal Marketin inşaatı tamamlandı. Yakında hizmete açacağız. Köylü Pazarı’nı tamamladık, üreticiden tüketiciye ulaşacak. Çok sayıda çocuk oyun alanı ve fitness sahasını hizmete açtık bunlara yenileri ekleyeceğiz. Yürüyüş, bisiklet yolları, sosyal yaşam alanlarında İzmir’in rekorunu kırdık. Abdülhamit Bulvarı Yürüyüş Yolu, Haluk Alpsü Bulvarı Yürüyüş Yolu, Tepeköy Mahallesi Yürüyüş Yolu, Fitness ve Çocuk Parkı Alpkent-Torbalı Mahallesi Demiryolu Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nu da tamamladık. Bunlar 5 kilometre dolayında. Çapak Beşevler Parkı, 15 basketbol ve 6 halı saha projesi tamamlandı. Bunlara ek olarak yüzün üzerinde çocuk oyun parkı ve 38 fitness sahası yapıyoruz. Asfaltlamada ve kilit taşı döşemede adeta rekor kırdık.20 mahallede toplam 114 bin ton ve 87 kilometrelik sıcak asfalt döktük. 32 mahallemizde toplamda 88 kilometre sathi kaplama yaptık. Belediyemizin araç filosunu onlarca yeni iş makinasıyla takviye ettik.

Sosyal belediyecilik anlamında neler yapıyorsunuz?

100 yataklı Huzur Evi’ni hizmete açtık. Evde Bakım Hizmet Birimi’ni kurduk.

İlçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı yaşayan 65 yaş üstü bireyler ve yaş sınırı olmaksızın tüm yatağa bağlı engelliler için evde bakım hizmeti başlattık. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebiliyorlar. Ekip, ilk önce adrese gidip tespitte bulunuyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin şartları bakım hizmeti vermeye elverişliyse uygulamaya geçiliyor. Ciddi müdahale gerektiren hastalar Evde Bakım Birimi nakil aracıyla hastanelere sevk ediliyor. Eşim Arzu Hanım başta olmak üzere bir grup hanımefendi bu birimde gönüllü olarak çalışıyor. Sosyal Marketi kurduk ve hizmete açtık. Yakıt, gıda, kırtasiye anlamında önemli katkılarımız oluyor. Bu ilçede her yoksuldan, her çaresizden, evine ekmek götüremeyen vatandaşımızdan kendimi sorumlu kabul ediyorum. Kuşçuburun ve Torbalı TOSEM’i açtık. İlçe dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerimiz için TOREV kuruldu. Vakıf 500’e yakın öğrencimize karşılıksız burs veriyor.