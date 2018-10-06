Torbalı Ticaret, model olacak

Geçmiş yıllarda, değişim programları aracılığı ile Almanya’dan gelen öğrencileri ağırlayan Torbalı’da, aynı heyecan bu senede devam ediyor. Almanya’nın Bochum Kenti’nde eğitim gördükleri Ticaret Meslek Koleji’nden Torbalı’ya gelen 8 öğrenci, bölgenin ekonomik ve sosyal alanda en önde yer alan kurumlarından olan Ticaret Odası’nda (TTO) 3 hafta boyunca staj yapacak. Öğrenciler hem Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacak hem de mesleki eğitim ve sektörel bazda uygulamalar ile ilgili tecrübe edinecek.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Ülkeye ve bölgeye katkı verecek projelere her zaman destek vereceklerini söyleyen TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ekonomik gelişim adına, Torbalı’nın ‘staj görülme’ noktası haline gelmesinin mutluluk ve kıvanç verici olduğunu söyledi. Olgun, ‘Tüm imkanları ile tüm bölgeye hitap eden Torbalı Ticaret Odası, Alman öğrencilere de ‘model’ olacak. Birçok farklı sektörden onlarca büyük işletmeye ev sahipliği yapan ilçemiz, Alman öğrencilerin kendi alanlarında tecrübe sahibi olabileceği en isabetli bölgelerin başında geliyor. Genç ve enerjik kadromuzla 3 hafta boyunca öğrenci kardeşlerimizi evlerinde gibi hissettirecek, aynı anda mesleki ve kültürel alanda birçok tecrübe elde etmelerini sağlayacağız” dedi.