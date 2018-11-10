Türk lezzetleri Paris’te damakları tatlandırdı

Daha önce Hong Kong, Çin ve Rusya’da görücüye çıkan Türk lezzetleri, bu kez Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Sial Paris 2018 Fuarı’ndaydı. Sial Paris 2018’in dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğuna dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörlerinin bir araya geldiğini, Türkiye’nin katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Uçak, bu yıl 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarın Türk gıda ürünlerinin şovuna sahne olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 11’lik artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz 490 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı ile bölgemizi Türkiye’de lider konuma getirdi. Fransa pazarı ihracatımızı çok daha fazla arttırabileceğimiz ve kısa vadede 100 milyon dolara ulaşabileceğimiz potansiyele sahip” diye konuştu.