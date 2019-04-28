21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Türkiye'ye örnek proje

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek olan “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında eğitimlerine devam eden Evlilik Okulu 39. dönem mezunlarını verdi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2012 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında hayata geçirilen ve 7 yılda binlerce mezun veren Evlilik Okulu, 39. dönem mezunlarını verdi. 1 ay süren eğitim sürecini tamamlayan 50 kursiyer Kent Konseyi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. 

Etkinlikte bir konuşma yapan Değirmenci, aile toplumun temel taşı olduğunu kaydederek, “Öncelikle evliliğiniz güzelliklere vesile olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak en çok değer verdiğimiz eğitim programlarımızdan biri Evlilik Okulu’dur. Aile huzurlu ve sağlıklı olursa daha sağlıklı nesiller yetişir. Bu nedenle bu projemize çok değer veriyoruz. Eğitimlerimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun” dedi. 

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi
 

POPÜLER HABERLER

Manken podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

İnşaat vinci, binanın çatısından araçların üzerine düştü: 4 ölü

1970'lerde popülerdi, şimdi ise hayalet köy...

1970'lerde popülerdi, şimdi ise hayalet köy...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA