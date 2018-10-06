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Veri göndermeyen apartlara ağır ceza   

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetimler yaptı.

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Yapılan çalışmalarda il merkezi ve 5 ilçede 19 ekip ve 75 personel görev aldı. Toplam 691 kişi sorgulanırken 41 geçici konaklama yeri kontrol edildi. 5 işyerinin ‘Kimlik Bildirim Sistemi’ne anlık veri göndermediği tespit edilerek toplam 29 bin 710 TL cezai işlem uygulandı. Konaklama yerlerinin amacı dışında kullanılmaması için duyarlı vatandaşlardan alınacak ihbar-şikâyet ve desteklerle çalışmaların daha etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği öğrenildi. 

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