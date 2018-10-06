Veri göndermeyen apartlara ağır ceza   

Yapılan çalışmalarda il merkezi ve 5 ilçede 19 ekip ve 75 personel görev aldı. Toplam 691 kişi sorgulanırken 41 geçici konaklama yeri kontrol edildi. 5 işyerinin ‘Kimlik Bildirim Sistemi’ne anlık veri göndermediği tespit edilerek toplam 29 bin 710 TL cezai işlem uygulandı. Konaklama yerlerinin amacı dışında kullanılmaması için duyarlı vatandaşlardan alınacak ihbar-şikâyet ve desteklerle çalışmaların daha etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.