Yaban hayatın minik misafirleri 

İlkokul öğrencileri, öğretmenleri ve hayvan severler eşliğinde dünyaca ünlü sığla ağaçlarının bulunduğu koruma altındaki yaban hayatının yoğun olduğu Günnücek Orman Parkı’na götürüldü. Ellerindeki, ‘Yaban hayatı yaşamın özüdür’, ‘Yaban hayatı korumalıyız’ ve ‘Bu dünya hepimizin’ yazılı afişlerle parkı dolaşan çocuklar, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Parkta yaşayan 400 tür bitki ve yaban hayvanı fotoğraflarının bulunduğu tabelaları inceleyen çocuklar, maketi yapılmış nesli tükenmekte olan kedigillerden ‘karakulak’ hakkında bilgi aldı. Çocuklar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. .