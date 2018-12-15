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Yaban hayvanları için Spil’e yem bırakıldı

Manisa'da, kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte yaban hayvanlarının aç kalmaması için Spil Dağı’nda dağlık ve ormanlık bölgelere hayvan yemi bırakıldı.

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Bölgede bulunan ve yavrularıyla birlikte yiyecek aramaya çıkan köpekler de yemlerden nasiplendi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, personeliyle birlikte köpekleri elleriyle besledi. Daire Başkanı Akbaş, “Ekiplerimiz yaban hayvanları için çok duyarlı davranıyor. Onların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.

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