Yangın algılamada yapay zeka devri  

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, bitirme projesi olarak sanayi işbirliğinde prototipini ürettiği ‘Yangın Algılama Sistemi ile TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katıldı. Bölge birincisi olduğu proje hakkında bilgi veren Nakıp, piyasadaki sistemlerinin neredeyse tamamının yalnız duman veya alevi algıladığını söyledi.

Nakıp, “Tasarladığım üründe çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zeka ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir sistem oluşturmayı hedefledim. Proje, aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’ndan mali destek almayı da başardı. Bu tarz sistemler Türkiye’de bulunmuyor ve yurtdışından getirtiliyor. Birkaç büyük firma dışında bu sistemin henüz yaygın olarak üretilmediği de göz önünde bulundurulursa, ülkemize ürettiğimiz firmaya ekonomik getiri sağlaması beklenmekte” diye konuştu.