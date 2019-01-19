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Yardımlaşmanın coğrafyası yok

Eğitim öğretim yılı başında öğrenci ve velilerin talebiyle İzmir’deki bazı okullarda başlatılan ‘Askıda Defter Kalem’ kampanyası, gösterilen ilgi sonucunda il geneline yayıldı.

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Okullarda toplanan defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, çanta gibi kırtasiye ürünleri, kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra başka şehirlerde eğitim gören öğrencilere de ulaştırıldı.  İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Muş Mehmet Zafer Çağlayan İlkokulu’ndan gelen talep üzerine burada öğrenim gören 70 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemeleri gönderdiklerini söyledi. 

TEK YÜREK OLUYORLAR 

Yardımlaşmanın coğrafyasının olmadığını belirten Yahşi, “Öğrencilerimizin teklifi üzerine başlatılan kampanya, günden güne büyüyerek devam ediyor. Her nerede yardım eline ihtiyaç duyan birileri varsa öğrenci ve velilerimiz tek yürek olarak yardım elini uzatıyorlar. Bizler, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ inancıyla büyümüş bir nesil olarak eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin de bizlerle aynı duyguları paylaşıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Eğitimin içeriğini sevgi, merhamet ve vicdanla doldurmadan salt akademik başarı ile eğitim yapılamayacağını belirten Ömer Yahşi, “Biz inanıyoruz ki evlatlarımızın vicdanlı bir insan olarak yetişmesi, akademik başarıdan önce geliyor. Bu anlamda başlatılan kampanyaya katılan, yardımlaşmak ve paylaşmak için her türlü çabayı sarf eden öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.  

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