Yasağa uymayanlara 6 milyon TL ceza

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu gereğince yasak alanlarda tütün mamulleri tüketenlere yönelik 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde denetim ve baskın düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 6 bini ihbar olmak üzere 110 bin denetim yaptı. Denetimlerde, kapalı mekanlarda sigara içen ve içilmesine müsaade eden yaklaşık 6 bin kişiye 3 milyon TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kanun gereği bu ihlali bir yıllık takvim dönemimde 4 kez tekrar eden 93 işletmeye de 10’ar gün iş yeri kapatma cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gerek ihbar gerekse kontroller sonucu kapalı mekanlarda sigara içen ve içilmesine müsaade eden 967 kişi ile işletmeye 3 milyon 10 bin 496 lira idari yaptırım uyguladı.

6 SANİYEDE BİR ÖLÜM

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, sigaradan dünyada 6 saniyede bir ölüm yaşandığını hatırlatarak, amaçlarının kapalı alanlarda sigara içilmesini ve pasif içicilerin etkilenmesini önlemek olduğunu söyledi. Sigara kullanımının çok genç yaşlara indiğine dikkati çeken Salnur, “Çocuklar ve gençlerin sigara kullanmaya başlamasının engellemesi, sigara kullananların bırakmaya teşvik edilmesi ve desteklenmesi için mücadeleyi yürütüyoruz. Bu kapsamda, ihlal tespit ettiğimiz denetimlerde mevzuatların öngördüğü şekilde bir takım cezai uygulama yapılıyor. Özellikle de sigara pek çok uyuşturucu kullanan kişinin ilk kullandığı madde. Sigara kullanımının kısıtlanmasıyla, bırakılmasının desteklenmesiyle aslında bir anlamda uyuşturucuyla mücadele etmiş olacağız” diye konuştu.