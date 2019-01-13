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Yaşam Tüneli ‘Hayat’a çıkıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla Aydın Muğla Yolu üzerindeki uygulama noktasında oluşturulan ‘Yaşam Tüneli’ sadece hatalı sürücülerin değil bilinçli sürücülerin de ziyaret noktası haline geldi.

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Aydın Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’nın eylem planı kapsamında oluşturulan ‘Yaşam Tüneli’, en basit kural ihlalinin bile nasıl feci kazalara yol açtığını görüntüler ile ortaya koyuyor. Trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan proje kapsamında kurulan Yaşam Tüneli’ni sadece hata yapan sürücülerin değil trafiğe çıkan herkesin ibret için ziyaret etmesini isteyen Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Türk-iş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İŞ Şube Başkanı Mustafa Aydın ve eski TARİŞ Başkanı Nizamettin Başaran ile birlikte ziyaret etti. Özmeriç, “Trafiğe çıkan herkesin en basit dediğimiz trafik kuralının ihlalinin bile ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu gözlemlesinler” dedi.   

 

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