Yavru sazanlar baraj ve gölet suyu ile buluştu  

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü 2018’de kendi balık üretim rekorunu kırdı. Geçen yıl İzmir Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi’nde 2 milyon 60 bin adet pullu sazan üreten DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; bu yıl rakamı yüzde 37 artırdı ve sayıyı 2 milyon 750 bine çıkardı. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen yavru sazanlar özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşınca baraj ve gölet göllerine bırakıldı.