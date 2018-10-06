Yavru sazanlar baraj ve gölet suyu ile buluştu
Ege'nin baraj ve göletlerinde bereketli bir sezon geçiren balıkçılara bir müjde daha geldi.
Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü 2018’de kendi balık üretim rekorunu kırdı. Geçen yıl İzmir Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi’nde 2 milyon 60 bin adet pullu sazan üreten DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; bu yıl rakamı yüzde 37 artırdı ve sayıyı 2 milyon 750 bine çıkardı. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen yavru sazanlar özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşınca baraj ve gölet göllerine bırakıldı.
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