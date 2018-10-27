Yeni trafik kanunu korsanı önleyecek

İzinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanında, araçlarının 60 güne kadar trafikten men edilmesi cezası verilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde ise bu yaptırımlar 2 katına çıkarılacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yurtdışı merkezli firmaların çatısı altındaki yasadışı taşımacılar dahil korsanın asıl şimdi köşeye sıkıştığını söyledi.

Başkan Celil Anık “Eskiden sahibi direksiyon başında ise araç trafikten men edilebiliyordu, şo förlerde ise Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı nedeniyle bu caydırıcı tedbir uygulanamıyordu. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. ‘Para cezasını öder işime bakarım dönemi’ artık geçmişte kaldı. Hak gaspına yol açanlarla mücadelenin ancak araçların kapatılması ile başarıya ulaşabileceğini hep dile getiriyorduk. Sesimizi duyup, devrim niteliğinde bu düzenlemeyi yasalaştıran milletvekillerimize, tüm esnafımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.