Yeni yıl kurabiyesi çocuklardan
Marmaris’te çocuklara yönelik ‘Yeni Yıl Kurabiyesi Yapım Atölyesi’ etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, ilçede faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezi engelli öğrencileri de katıldı. Engelli çocuklar sahnede A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı ile birlikte zencefilli ballı kurabiyeler yaparken renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir yandan kurabiye hamuru yoğurup bir yandan Omurcalı ile sohbet eden minikler performanslarıyla büyük alkış topladı.
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