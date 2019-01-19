Yollar köstebek yuvasına döndü

Mahalleli, İZSU’ya telefonla dahi ulaşamadıklarını, şikâyet hattının kapalı olduğunu söylüyor. Öte yandan İZSU’nun kazı çalışmaları sonrası cadde ve sokaklar son yağışlarla birlikte çamur deryasını döndü. Her gün onlarca şikâyet aldığını belirten İnönü Mahallesi Muhtarı Ahmet Evran, İZSU’nun soruna çözüm bulmasını istedi. Mahalle sakinlerinin hayatının çileye dönüştüğünü belirten Muhtar Evran, “İZSU kazı yaparak mahallemizin kanalizasyon şebekesini değiştirdi. Ardından İzmirgaz kazı yaptı. Asfaltlarımızı Torbalı Belediyesi yapmıştı. Fakat kazılar asfaltı mahvetti. 6 aydır mahallemizin durumu bu şekilde. Vatandaşımız rezil oldu. Yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.