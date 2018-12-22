‘Yönetici olmaya değil lider olmaya çalışın’

Mektebim Okulları tarafından geliştirilen M-Lead (Mektebim Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim Modeli) Eğitim Modeli kapsamında öncü isimleri Kariyer Günleri Seminerleri kapsamında öğrencilerle buluşturuyor. Mektebim Okulları İzmir Folkart Kampüsü’nde düzenlenen M-Lead Kariyer Günleri’nin son konuğu Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak oldu. Sancak, iş hayatına yönelik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Mesut Sancak, küçük yaşlardan itibaren iş yaşamına atıldığını belirterek, “2006 yılında Folkart’ı kurduk. İzmir’deki lüks konut ihtiyacını karşılamak istedik. Türkiye’nin İzmir’den çıkan en büyük inşaat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugünlere gelirken, kendine güvenmenin, karar almanın, belirlenen hedefe doğru ilerlemenin benim iş yaşantıma ve şirketimize çok ciddi katkılar sağladığını vurgulamak isterim” dedi.

İş yaşamına dair anekdotlar anlatan Sancak, “Lider kitleleri arkasından sürükleyebilen kişilere denir. Yönetici ise verilen görevi yerine getirendir. Hayatta yönetici olmaya çalışmayın, lider olmaya çalışın. Sevilmeniz, işinizi sevmeniz gibi bir çok kriter var. İnsanların size güvenmesi ve sizin de aynı şekilde beraber çalıştığınız insanlara güvenmeniz gerekir” diye konuştu.