Zeybek de oynarız, horon da teperiz 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı İzmir’deki kuruluşların yönetim kurulları İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) ev sahipliğinde ortak toplantı yaptı. Toplantıya İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de aralarında bulunduğu temsilciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Moral bozmak için özel algı politikalarıyla ortaya çıkarılan söylemlere inat, yatırım ve istihdam yaratarak tek başına zeybek oynamayı, kriz söylemlerine efelenmeyi bilen İzmir iş dünyası, yeri geldiğinde el ele verir, halaya, horona da durur” dedi. Özgener, denizcilerden sanayicilere, tüccarlardan üretici temsilcilerine kadar kocaman bir ailenin üyeleri olduklarını belirterek, “Bizi bir arada tutan harcımız, üretmenin, güzel ülkemizin değerine değer katmanın mutluluğu. Bu yüzden üstüne inşa edilecek binanın sağlamlığından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

HAMLEMİZ UMUT OLDU

Özgener, “İstanbul’a kar yağmazsa Türkiye’ye kış gelmiş sayılmaz esprisini bilirsiniz. Biz İzmir için bunun tam tersine inanıyor, herhangi bir ilçemize gelen bir bahar esintisinin tüm Körfez’i saracağını biliyoruz. Bu bahar bazen yatırım, bazen de başarılı bir girişim olabilir” dedi. Mahmut Özgener, “Diplomatik skandala imza atarak Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’ye karşı aldığımız ortak tavır bizim sonraki iş birliği hamlelerimiz için büyük umut oluşturdu. Biz İzmir Ticaret Odası olarak kentte taş üstüne taş koyacak, katma değerli ihracatı ve üretimi artıracak, kent markalaşmasına katkı koyacak, yeni nesillere daha ferah bir gelecek bırakmayı amaçlayan her projeye açık çek veriyor, desteklediğimizi bildiriyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK ATEŞ DÜŞÜŞTE

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli konuşmasında “Ülke olarak son üç yılda iki genel seçim, bir referandum, bir kanlı darbe girişimi ve genel seçimlerle başkanlık seçiminin ilk kez bir arada yapıldığı farklı bir seçim süreci yaşadık. 24 Haziran seçimlerinin ardından yepyeni bir yönetim şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Şahsen, dünya üzerinde böylesine yoğun bir siyasi ve sosyal süreçten hiç etkilenmeden çıkabilecek bir ülke bulunduğuna inanmıyorum” dedi. Kestelli, “Türkiye de doğal olarak bu süreçten etkilendi. Biraz içeride ötelenen reformların, çokça da dış faktörlerin devreye girmesiyle, özellikle dövizde ani yükselişler yaşadık. Bu durum yüksek enflasyon ve faiz ortamını da beraberinde getirdi. Yaklaşık 3 ay süren bu dalgalanmanın ardından alınan tedbirler ve devreye sokulan Yeni Ekonomi Programı ile yüksek ateşin düşüşe geçtiğini, piyasaların yeniden istikrar ortamına doğru yol aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.