15 tatil ne zaman olacak? 2019 sömestr tatili tarihi belli mi? MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı!
15 tatil ne zaman olacak? 2019 sömestr tatili tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 15 tatilin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler dinlenmek için gün saymaya başladılar. Yarıyıl tatilinde hem öğrenciler hem de veliler dinlenme fırsatı bulacaklar. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimi haberimizin içerisinde yer alıyor.
MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 15 tatil ne zaman olacak? 2019 sömestr tatili tarihi belli mi? gibi sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini erişime açıyor. Yayınlanan bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve kapanacağı belli oluyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
MEB 2019- 2020 TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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