15 tatil ne zaman olacak? 2019 sömestr tatili tarihi belli mi? MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı! 15 tatil ne zaman olacak? 2019 sömestr tatili tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 15 tatilin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler dinlenmek için gün saymaya başladılar. Yarıyıl tatilinde hem öğrenciler hem de veliler dinlenme fırsatı bulacaklar. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimi haberimizin içerisinde yer alıyor.