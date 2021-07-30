2. LGS tercihleri ne zaman? LGS Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih tarihleri

30 Temmuz 2021 Cuma 16:56 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:56

Liselere geçiş sistemi kapsamında uygulanan LGS sınavı kapsamında yerleştirmelerin ardından gözler yerleştirmeye esas 2. nakil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen LGS kapsamındaki 1. yerleştirme süreci sona erdi. İlk tercihlerde bir okula yerleşemeyen öğrenciler "2. LGS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, LGS Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

MEB tarafından Liselere Geçiş kapsamında uygulanan LGS sınavının tercih süreci devam ediyor. 30 Temmuz 2021'de sona eren LGS 1. nakil tercih sonuçları Ağustos'un 2'sinde ilan edilecek. Peki 2. LGS tercihleri ne zaman? İşte ikinci tercih tarihleri...

2. LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2021'de yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından lise kayıt tarihlerinin de başlaması bekleniyor.

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf