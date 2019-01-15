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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
 
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.
 
Atamalar 7 Şubat'ta
 
Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.

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