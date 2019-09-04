2019 DGS sayısal bilgiler verileri açıklandı! 2019 DGS'ye kaç kişi girdi? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. DGS bu yıl 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. 2019-DGS yerleştirme işlemleri de tamamlandı ve sonuçlar bugün erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. 2019 DGS sayısal bilgiler verilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2019 DGS SAYISAL BİLGİLER VERİLERİ AÇIKLANDI!

2019 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS'ye 336 bin 573 adayın katılacağını açıklamıştı.

Aygün, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları'nın Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Sınavın başvurularının 26 Nisan-8 Mayıs'ta alındığını hatırlatan Aygün, "2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 336 bin 573 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.