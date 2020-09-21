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Eğitim

2020 KPSS Öğretmenlik alanı soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet adresi üzerinden yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişim sağlanabileceği bildirildi.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:20
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ÖSYM, 20 Eylül’de yapılan 2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarını (her test için yüzde 10) internet sitesinden erişime açtı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.

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