18.01.2020 11:05 - Güncelleme: 18.01.2020 11:05

17 Ocak Cuma günü yarı yıl tatiline giren öğrenciler şimdiden 2. dönem tarihini araştırmaya başladılar. Özellikle veliler okulların açılacağı tarihe göre tatil planlarını şekillendirecekler. 2020 okullar ne zaman açılıyor? İkinci dönem ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu sene ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB 2019- 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.