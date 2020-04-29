Üniversite sınavı YKS öne mi alınacak? 2020 YKS ne zaman?

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:17

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de okullar yaklaşık bir aydır kapalı durumda. Yine bu nedenden ötürü ÖSYM, birçok sınavın tarihinde değişiklik yaparken, YKS 2020’nin tarihini de ertelemişti. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili son iddialar üniversite hazırlığını sürdüren öğrencilerin heyecanlanmasına neden oldu. 'YKS tarihi öne alınacak' söylentilerinin resmi bir dayanağı olup olmadığını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS öne mi alınacak? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok sınavın tarihi ertelendi. Erteleme kararı verilen sınavlardan biri de üniversite sınavı YKS oldu. 2020 Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan sınavın tarihi 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Yeni tip koronavirüs salgını seyrinin düzeliyor olması nedeniyle YKS tarihinin öne alınabileceğinin gündeme gelmesi öğrencilerde tedirginliğe neden oldu.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS için sene başında açıklanan takvimde belirlenen tarih 20-21 Haziran’dı. Ancak hayatımıza corona virüsü girdikten sonra birçok sınavın da tarihi değişti. Bunlardan biri de YKS 2020 sınavı oldu. ÖSYM, YKS 2020 için yeni takvimini 25-26 Temmuz olarak açıkladı.

YKS ÖNE Mİ ALINACAK?

Sınav için geri sayım devam ederken yeni iddialar gündeme geldi. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, YKS ile ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Saraç, süreci şu sözlerle açıklamıştı: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler, yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz"