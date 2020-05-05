2020 YKS ne zaman? YKS tarihi yeniden öne çekildi! İşte YKS'de sorumlu olunacak konular

05 Mayıs 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 15:56

2020 YKS sınavının tarihi yeniden öne çekildi. Türkiye'de koronavirüs sebebiyle eğitimde büyük değişiklikler yaşandı. Uzun süredir okulların kapalı olduğu ülkemizde eğitim online olarak uzaktan yapılabiliyordu. Yükseköğretim Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, YKS ile ilgili alınan kararları yakından takip ediyordu. Sınava girecek olan öğrenciler, '2020 YKS ne zaman, YKS 2020 tarihi ne zamana alındı? sorularını yoğun olarak araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan, YKS sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Alınan kararla birlikte YKS sınav süresi ve YKS baraj puanı da değişti. Peki YKS'de sorumlu on-lunacak konular neler? YÖK'ten son dakika 2020 YKS ile ilgili alınan kararlar…

2020 YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının yeni tarihini açıkladı. Buna göre YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS SINAV SÜRESİ UZATILDI

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi. Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

SINAV, İLK OLARAK BELİRLENEN TARİHTEN 1 HAFTA SONRA YAPILACAK!

Kabine tarafından bu çerçevede belirlenen sınav tarihlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak bazı hususların da dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Kabine kararı olarak duyurulan tarihin, aslında tedbir maksadıyla ertelenmeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğuna (27-28 Haziran) dikkat çekildi.

Açıklamada, duyurulan yeni tarihlere ilişkin, "YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır. Adaylarımızın endişeye kapılmamalarını gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin sınavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

2020 YKS KONULARI

2020 YKS sınav konularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

12’nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

YKS OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT'ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

2020-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):

2020-YDT'ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT'ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.