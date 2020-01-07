07.01.2020 17:02 - Güncelleme: 07.01.2020 17:02

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2020'de hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize edilen YÖKDİL sınavı için ÖSYM takvim yayınladı. 2020 YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL 2020 sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

2020 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2020 YÖKDİL başvuruları yarın itibari ile başlayacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2020-YÖKDİL/1 başvuruları 8 Ocak - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. YÖKDİL 2020 geç başvuru tarihi ise 28 Ocak 2020 olarak açıklandı.

YÖKDİL 2020 SINAVI NE ZAMAN?

2020 YÖKDİL sınavı ise 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ise 26 Mart'ta açıklanacak.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.