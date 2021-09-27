2021-TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı! TUS sonucu ÖSYM AİS sorgulama sayfası

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:30

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kapsamında gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Doktorların Uzmanlık yapabilmek için katıldıkları TUS 2021 sınavının sonuçları Eylül ayının 30'unda açıklanacaktı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçlarını erken açıkladı. Adaylar, TUS sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler. İşte TUS sonucu ÖSYM AİS sorgulama sayfası

2021 TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin sınav takviiminden yer alan bilgilere göre TUS sonuçları beklenenden erken açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

TUS SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA SAYFASI

Aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sonucunu öğrenen adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak duyurular kısmından öğrenecekler.

TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

2021-TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU (2. DÖNEM) SINAVLARININ CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2021 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.