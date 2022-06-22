YKS sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM Başkanı tarafından duyurulan bilgilere göre YKS sınavına bu sene rekor sayıda başvuru yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran'ın 18-19 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sınavının sonuçları Temmuz ayının 20'sinde açıklanacak. Peki YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS SINAVINA KAÇ KIŞI GIRDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022 YKS'nin, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

2022 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.

YKS'nin ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak.

YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."