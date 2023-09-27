Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görmek isteyen yabancý öðrencilerin girecekleri ve sonuçlarýný bu kurumlara kabul için baþvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dýþýnda Lefkoþa dahil 26 ülkede (KKTC, Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Katar, Kazakistan, Kýrgýzistan, Kuveyt, Mali, Mýsýr, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Somali, Somaliland, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus) toplam 53 sýnav merkezinde uygulanacak. 15 Eylül'de baþlayan sýnav baþvurularý 28 Eylül'de sona erecek. Adaylar, sýnav baþvurularýný

mobil uygulama üzerinden fotoðraflarýný yükleyip, bilgilerini girerek yapabilecek. ÖSYM TR-YÖS mobil uygulamasý, Türkçe ve Ýngilizce olarak Google Play Store, Apple AppStore ve Huawei AppGallery uygulama maðazalarýnda yayýnlandý.

Mobil uygulama ile ilgili açýklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adaylar, dünyanýn herhangi bir yerinden baþvuru merkezlerine gitmeden mobil cihazlarýný kullanarak fotoðraflarýný sisteme yükleyebileceklerdir. Adaylar T.C. kimlik numarasý, Y.U. numarasý veya TR-YÖS numaralarý ve ÖSYM þifreleri ile sisteme giriþ yapabildikleri gibi, e-Devlet hesabý olan adaylar e-Devlet kullanýcý bilgileri ile de sisteme giriþ yaparak iþlemlerini tamamlayabilecekler. Sýnav süreçlerinde kullanacaklarý fotoðraflarýný sisteme yükleme iþlemini tamamlayan adaylar, https://tryos.osym.gov.tr adresi üzerinden sýnav baþvuru iþlemlerini tamamlayabilecekler" ifadelerini kullandý.