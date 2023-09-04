Açık Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusu, Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemi olan Açık Öğretim Lisesinda okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sisteminde öğrencilik durumu "silik" veya "donuk" olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini gerçekleştirecek. Peki 2024 1. dönem Açık Lise kayıtları başladı mı? İşte 2023 ve 2024 Açık Öğretim Lise kayıt yenileme tarihleriyle ilgili ayrıntılar

2023 VE 2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023 ve 2024 açık öğretim lise kayıt yenileme tarihleri, MEB AÖL 2023-2024 akademik takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl Açık Öğretim Lisesi 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuruları 22 Ağustos – 07 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI (AÖL YENİ KAYIT) NASIL YAPILIR?



AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır.