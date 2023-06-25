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Eğitim

2024 okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline girdi. 13 haftalık yaz tatilinin ardından okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi dersleri uygulanacak. 2024 yılında okullar 11 Eylül'de açılacak. Peki 2024 okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

25 Haziran 2023 Pazar 11:55 - Güncelleme:
2024 okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi
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2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların kapanmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Seneye okulların ne zaman açılıp kapanacağına dair tarihlere haberimizde yer verdik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Peki 2024 okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim/öğretim yılında okullarda ikinci dönem 16 Haziran'da sona erdi ve binlerce öğrenci yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Söz konusu eğitim yılı 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yeni yıl için akademik takvim henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre; Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.

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